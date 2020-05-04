سلمى حايك معتدة بخصلات شعرها البيضاء

متابعة بتجـــــــــرد: نشرت الممثلة المكسيكية الأمريكية سلمى حايك، صورة لها على موقع “إنستغرام” وهي معتدة بخصلات شعرها البيضاء.

وكتبت نجمة هوليوود (البالغة 53 عاماً) تعقيباً على الصورة: “كن فخوراً بجذورك”، مُذيّلة التعليق بعبارة “الذئب الفضي”.

وحظي المنشور بأكثر من 490 ألف إعجاب حتى ظهر اليوم، وليس من الواضح ما إذا كان المنشور له علاقة بأزمة كورونا، التي أجبرت الكثير من الناس على عدم الذهاب إلى مصففي الشعر، خوفاً من انتشار العدوى.

وبوجه عام، ظهر العديد من المشاهير في منشوراتهم خلال الأسابيع الماضية بتسريحات شعر أقل أناقة من ذي قبل.