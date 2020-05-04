تعليقات رامز جلال في مقلب باسم ياخور تضعه في ورطة جديدة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بات برنامج "رامز مجنون رسمي" للنجم الكوميدي المصري محط بلاغات الكثير من المحامين الذين يتزايدون مع كل حلقة تمر على شاشة mbc تارة بتهمة البلطجة وأخرى بتهمة التنمر والسخرية.

وتقدم محام مصري اليوم الإثنين ببلاغ رسمي للنائب العام، ضد الفنان رامز جلال بتهمة السخرية من أهالي محافظة الشرقية المصرية خلال حلقته مع باسم ياخور.

وقال المحامي أيمن محفوظ، إن هذا البلاغ جاء بتكليف من جموع أهالي محافظة الشرقية، بعدما أثارت حلقة رامز الأخيرة مع ياخور ردود أفعال غاضبة من جموع مواطني الشرقية.

واستند المحامي في بلاغه إلى سخرية رامز من أحد الضيوف بقوله (أنت مبهدل ليه هو أنت جاي من الزقازيق؟) في إشارة للسخرية والتنمر من مواطني الشرقية - حسبما ذكر المحامي.

وطالب محفوظ أن تتم محاكمة رامز جلال لإهانة سكان الشرقية والتي تعد ثالث محافظة في عدد السكان من إجمالي سكان مصر.

وأوضح محفوظ في بلاغه أن الشرقية كانت إحدى عواصم مصر القديمة وتحتوي على آثار عظيمة من التاريخ الفرعوني بمدن مثل تل بسطا وصان الحجر وكانت الشرقية ممرا للسيدة العذراء في الرحلة المباركة لمصر، وتحتفل بعيدها القومي يوم وقفة أحمد عرابي عارضا مطالب الشعب أمام الخديوي عميل الإنجليز.

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وقال محفوظ إن السخرية والتنمر هو إيقاع الأذى بنفسية المجني عليه قبل الإيذاء البدني ويعد جريمة سلوكية وأخلاقية قبل أن تكون جريمة جنائية ولابد من تخليص المجتمع من تلك الظاهرة الغريبة على مجتمعنا التي تعرف باسم رامز جلال.

وأشار محفوظ في بلاغه إلى أن نصوص قانون العقوبات يعاقب بالحبس والغرامة كل من قام بعمل أو بالامتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام" طبقا لنص المادة 375 و375 مكرر المعدلة بالقرار بقانون رقم 10 لسنة 2011.

واختتم محفوظ بمطالبته سرعة التحقيق مع رامز جلال وتقديمه لمحاكمة عادلة واتخاذ اللازم قانونا طبقا لما جاء بصدر البلاغ.

في سياق آخر؛ ينتظر رامز جلال استئناف تصوير فيلمه الجديد "هيكل نظمي"، الذي يجمعه بالنجمة غادة عادل وتأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، حيث توقف العمل بسبب انشغال رامز ببرنامجه وغادة بمسلسلها "ليالينا 80"، على أن يعود للتصوير مرة أخرى بعد انتهاء أزمة انتشار فيروس كورونا، وإنهاء الإجراءات الوقائية التي فرضتها الحكومة.

وفي الأيام الماضية قدم محامون آخرون بلاغات للنائب العام ضد الفنان رامز جلال، بتهمة تحريضه على العنف والبلطجة.