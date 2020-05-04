أروى تتقمص شخصية عبلة كامل على تيك توك

القاهرة - لايف ستايل نشرت الإعلامية أروى، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الفيديوهات "تيك توك. وظهرت الفنانة أروي بتقمص شخصية عبلة كامل في فيلم‏ خالتي فرنسا بجملة: أنا واحدة جاهلة ولا قلت أنا دكتورة أنا جاهلة وجاءت تعليقات محبيها كالآتي : اروى تمثيلك تحفه انتي رائعه ودايما متالقة جميلة طول عمرك تشارك المطربة أروى مع الفنان رامز جلال في تقديم برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض خلال موسم رمضان ‏‏2020.‏ Advertisements كانت أروى سافرت إلى دبي لتصوير برنامج "رامز مجنون رسمي"، ولم تستطع العودة بعد قرار تعليق الطيران @arwaonline بموت في القديره عبله كامل ❤️ ##مصر ##تمثيل

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