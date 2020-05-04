نضال الشافعي يستأنف تصوير "زنزانة 7"بعد توقف عام

يستأنف الفنان نضال الشافعي تصوير فيلم "زنزانة 7"، الذي يخوض بطولته بمشاركة الفنان أحمد زاهر، بعد انتهاء شهر رمضان الجاري، وذلك بعدما توقف قبل حلول الشهر الكريم لانشغال أبطاله بتصوير الأعمال الدرامية الرمضانية.

وانتهى صناع الفيلم من تصوير نصف مشاهد العمل، وكان من المفترض أن ينتهوا من تصويره العام الماضي، ولكن لأسباب انتاجية توقف تصوير العمل لفترة طويله ثم استأنفوا التصوير بداية العام الجاري، ثم تأجل تصويره مرة أخرى لبعد الشهر الكريم.

ويشارك في بطولة فيلم "زنزانة 7" بجانب أحمد زاهر ونضال الشافعي عدد من النجوم منهم الفنانة منة فضالي وإيهاب فهمي ومدحت تيخا وأحمد التهامي ومحمد رضا وأيمن كشك وأشرف عبدالعزيز ومنى منير، وغيرهم، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج إبرام نشأت.

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