الجمهور يهاجم ريم مصطفى بسبب صورتها الجريئة

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة ريم مصطفى، صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت ريم مصطفى بصورة جرئية، حيث ارتدت كاش مايوه باللون السيمون، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها.
ولاقت صورة ريم مصطفى العديد من التعليقات السلبية، وجاءت التعليقات: "احنا صائمين والله" و"انتي فاطرة وهتفطرينا والله"، "حد يفصل عليها النت قبل الفطار والنبي".
وتشارك ريم مصطفى في فيلم العنكبوت مع الفنان أحمد السقا، ويعد فيلم العنكبوت من الأدوار المختلفة التي تقوم بها ريم مصطفى، إذ أنها تجسد شخصية ديلر مخدرات خلال الأحداث، وتقابل أحمد السقا وتحدث العديد من المواقف فى إطار تشويقى أكشن، ولم يتم تحديد موعد طرح الفيلم بدور العرض حتى الآن.
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