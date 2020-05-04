مدحت العدل يطالب باستبعاد كل الوجوه القديمة من أجل مستقبل أفضل للكرة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :
حرص الكاتب والمؤلف مدحت العدل، على توجيه رسالة إلى المسؤولين عن الكرة في مصر.
وكتب العدل، عبر حسابه على تويتر: "إذا أرادنا خيراً لمستقبل الكرة في مصر - وهى صناعة كبرى وليست مجرد لعبة- يجب على الدولة إعطاء أوامر واضحة بعدم ترشح كل الوجوه القديمة التي شغلت مناصب في الاتحاد من قبل فهم يجيدون لعبة المصالح والإنتخابات أكثر من إجادة التطوير.. مصر مليئة بالموهوبين المحترمين".
وكان المؤلف مدحت العدل، قد أعلن مؤخرا في تصريحات تلفزيونية عن رأيه في دراما رمضان بأن الأعمال الدرامية خلال الموسم الجاري أفضل من العام الماضي، موضحا أن شركة العدل جروب أنتجت هذا العام مسلسلي ب 100 وش لنيلي كريم وآسر ياسين، وخيانة عهد ليسرا.
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