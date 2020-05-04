إيدير سفير الأغنية الجزائرية الأمازيغية في ذمة الله

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 4 مايو 2020 07:46 مساءً - توفي الفنان الجزائري الشهير إيدير (حميد شريت) بمستشفى "بيشا سان كلود برنار" في فرنسا، عن عمر يناهز 71 سنة بعد صراع مع مرض أصابه على مستوى الرئة.

وقدم الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون التعزية عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلاً: "الجزائر فقدت أحد أهراماتها".

ويعتبر الفنان الراحل سفير الأغنية الأمازيغية في جميع أنحاء العالم، كما تعد أغنية "أفافا ينوفا"، أي "أبي ينوفا" واحدة من أشهر أغاني "إيدير"، وتنثر نغماً في حكاية شعبيّة لأمازيغ الجزائر، تضحّي فيها فتاة من أجل لقمة إخوتها ووالدَيها، رغم خوفها من وحش غابة ذي قدرة على النيل من قريتها.

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وأنتج إيدير، الذي كان يؤلف أغانيه بنفسه، 11 أغنية استوحى معظمها من التراث الشعبي الأمازيغي.

كما تعاون مع عدد من المغنين العالميين، كالفرنسي شارل أزنافور ومواطنه الشاب خالد.

وارتبط إسم إيدير بأغنية "أفافا ينوفا" التي تُرجمت إلى عشرين لغة، بعدما كانت إحدى أوائل إنتاجاته الموسيقية سنة 1976، وظلت علامة بارزة للأغنية الأمازيغية منذ ما يقرب نصف قرن.