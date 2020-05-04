مشاهدة.. الحلقة الحادية عشرة من برنامج رامز مجنون رسمي 11 محمد الشناوي

يقع محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر ، ضحية لمقلب اليوم، من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الفنان رامز جلال، على قناة MBC مصر.
برنامج "رامز مجنون رسمي" يعرض يوميا في تمام الساعة 6:30 مساء على قناة MBC مصر.
وتدور فكرة البرنامج على أساساستدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.
ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدةأسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل باداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا )
لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا )
لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــا )
ما حدث في الماضي
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