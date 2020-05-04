محمد الشناوي .. تفاصيل الحلقة 11 لرامز مجنون رسمي على MBC مصر

يستضيف الفنان رامز جلال ضيفا جديدا في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يذاع حاليا عبر شاشة قناة "mbc مصر".
يحل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ضيفا على حلقة اليوم، الاثنين، ليتعرض لمقالب رامز في الحلقة.
ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديدالكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.
يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر يومياخلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.
لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )
لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )
لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )
ما حدث في الحلقة الماضية
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