محمد الشناوي .. تفاصيل الحلقة 11 لرامز مجنون رسمي على MBC مصر

يستضيف الفنان رامز جلال ضيفا جديدا في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يذاع حاليا عبر شاشة قناة "mbc مصر".

يحل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، ضيفا على حلقة اليوم، الاثنين، ليتعرض لمقالب رامز في الحلقة.

ويشهد برنامج "رامز مجنون رسمي" في الموسم الجديد

الكثير من المفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

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يعرض برنامج "رامز مجنون رسمي" على MBC مصر يوميا

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

خلال شهر رمضان في تمام الساعة 6:30 مساء، ويعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

ما حدث في الحلقة الماضية