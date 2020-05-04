مشاهدة .. محمد الشناوي ضحية اليوم ببرنامج رامز مجنون رسمي الحلقة الحادية عشرة

في حلقة جديدة مميزة من برنامج المقالب الترفيهي الضخم، "رامز مجنون رسمي" يظهر محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي كضيف مع النجم رامز جلال، في حلقة “الليلة” من البرنامج الذي تعرضه “MBC مصر” في تمام السادسة والنصف مساءً، ويُعاد الساعةً الواحدة بعد منتصف الليل.

ويعد حارس مرمي النادي الأهلي محمد الشناوي، ضيف الحلقة 11 من برنامج المقالب الشهير رامز مجنون رسمي،

حيث حل خلال الحلقات الماضية العديد من الضيوف من بين الفنان والرياضة أبرزهم غادة عادل حمدي الميرغني وياسمين صبري و سمير العسيري و ياسمين رئيس واللاعب التونسي علي معلول، واللاعب محمود عبد المنعم سليمان الشهير بـ”كهربا” و بدرية طلبة والنجم باسم ياخور الذي حل ضيفا على حلقة أمس من برنامد رامز مجنون رسمي

ويشهد برنامج “رامز مجنون رسمي” في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من نجوم الفن والإعلام والرياضة الذين يُطلون مع رامز في حلقات يغلب عليها الجانب الترفيهي.

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

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ما حدث في الحلقة الماضية