كارول سماحة تُعلّق على اعتراف هشام سليم بتحول ابنته جنسيا الى شاب

ميرنا وليد - بيروت - عبّرت الفنانة اللبنانية ​كارول سماحة​ عن اعجابها بتفهّم الممثل المصري ​هشام سليم​ تحوّل ابنته "نورا" جنسيا الى "نور" مثنية على جرأته الإعتراف بذلك.

وكتبت كارول على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "كل الحب و الإحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالإعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!! أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء!!!".

الجدير ذكره ان اعتراف هشام سليم كان ضمن برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه الإعلامية إيناس الدغيدي عبر شاشة "القاهرة والناس". هشام سليم وابنه

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