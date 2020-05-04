خاص الفن- شيراز تقاضي جويل بدر..والسبب؟

ميرنا وليد - بيروت - كلّفت الفنانة اللبنانية ​شيراز​ وكيلها القانوني لمقاضاة المتصححة جنسياً ​جويل بدر​، وذلك بعد قيام الأخيرة بالتعدي على شيراز بدون مبرر عبر صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلم موقع الخليج 365 ان الشكوى قد حُوّلت الى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في وحدة الشرطة القضائية لإتخاذ الاجراءات القانونية..

الجدير ذكره ان جويل بدر هاجمت شيراز بشكل علني و هددتها و نسبت اليها تسجيلات لا تمت لصوتها بأي صلة، فقررت شيراز ان تلجأ الى القضاء بدلاً من الدخول في سجال مع جويل بدر.

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