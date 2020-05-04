نجمات سعوديات سطع نجمهن في رمضان ٢٠٢٠

حفلت الدراما السعودية لموسم رمضان ٢٠٢٠ بعدد من الأسماء النسائية الصاعدة، اللاتي تمكَّنَّ من لفت الأنظار بموهبتهن وبأدائهن المتقن، واستحواذهن على أدوار رئيسية في معظم الأعمال في السباق الرمضاني السعودي، على الرغم من أنها تجربة التمثيل الأولى للبعض منهن، وعلى الرغم أيضًا من قِلَّة الإنتاج الدرامي لهذا الموسم الرمضاني، بسبب جائحة كورونا، التي حالت دون استكمال العديد من الأعمال التي كان من المقرَّر عرضها.



ريما عبد الله

أشاد الكثير من متابعي مسلسل الميراث بدور ريما عبد الله، التي تجسِّد شخصية "حور" الابنة الكبرى لعبد المحسن البهيتاني، الذي فارق الحياة وترك وراءه وصية الميراث التي أظهرت معادن الجميع، وولَّدت الحقد بين أبطال المسلسل، وذلك على الرغم من أنها تخوض تجربة التمثيل لأول مرة، وعُرِفَت ريما عبد الله باسم "كابتن ريما"؛ كونها مؤسِّسة أول فريق كرة قدم نسائي بالسعودية، إضافةً إلى عملها كمذيعة ومقدِّمة برامج إذاعية وتلفزيونية، وتتميز ريما بقصَّات الشعر والصبغات الجريئة التي تأكد أنها لا تُفقد المرأة أنوثتها، وهي ترتاح لهذا المظهر وتحرص على تطويره بما يتوافق مع ملامحها وشخصيتها.

تويتر وإنستجرام: ‪@Reema_abdalla‬





نيرمين محسن

بدأت الفنانة نيرمين محسن التمثيلَ منذ أن بلغت ١٧ عامًا، في عدد من المسلسلات السورية، كونها عاشت هناك في سنوات دراستها، إلى أن حصلت على شهادة الثانوية العامة، ومن أبرزها مسلسلاتها "أبو جناتي" و"مرايا"، ومن ثمَّ ظهرت في الكثير من المسلسلات الخليجية، ومن أبرز أعمالها: "واي فاي" و"العاصوف" و"أنيسة الونيسة"، ولاقت موهبتها إعجابًا كبيرًا من قِبَل الجمهور، وفي رمضان ٢٠٢٠ شاركت بمسلسلي "مليار ريال" و"مامجي". وتحرص نيرمين على التنوع بإطلالاتها بين الخيارات الكاجوال والعصرية، وتتميز بتنسيقات ألوان المكياج الخليجي بطرق مميزة.

إنستجرام: @nermin_mohsen





ميلا الزهراني

ميلا الزهراني، ممثلة وعارضة أزياء سعودية، شاركت في العديد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل بنات الملاكمة الذي لاقت به نجاحًا كبيرًا، وعرفها من خلاله الجمهور، إضافةً إلى مشاركتها البسيطة في مسلسل العاصوف، وتميزت بالعديد من الأعمال، على الرغم من أن مشوارها الفني يمتد لـ 3 أعوام فقط، كما تحرص على اختيار أزيائها بشكل شبابي وبسيط لإطلالات كاجوال مناسِبة للفتيات العربيات.

تويتر وإنستجرام: ‪@milaalzahrani‬





ميلا الزهراني

شيرين الرفاعي

قدَّم مسلسل "الميراث" العديد من الفنانات السعوديات، منهن الإعلامية شيرين الرفاعي، وهي أديبة سعودية، قدمت العديد من البرامج، وكُرِّمَت في مهرجان الألف شاعر وشاعرة عن نشاطها في المجالين الإنساني والاجتماعي، ونالت لقب أفضل مذيعة بالتلفزيون السعودي لعام ٢٠١١. حرصت الرفاعي على تعليمها، كونها حاصلة على دبلوم اللغة الإنجليزية في تخصص الترجمة، وحصلت على دبلوم الحاسب الآلي بشهادة الآيزو، إضافةً إلى بكالوريوس الإعلام بتخصص الإذاعة والتلفزيون، وتحضيرها لشهادة الماجستير في الاقتصاد السياسي. وتهتم الرفاعي بمظهرها بشكل واضح باختيار الفساتين المتنوعة في الألوان والتصميمات المناسبة لها، كما تحرص على الوجود في المعارض والمؤتمرات التجميلية.

تويتر: ‪@AlrifaieShireen‬

إنستجرام:@shireen_alrifaie





شرين الرفاعي

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إلهام علي

تميزت الممثلة إلهام علي بالعديد من الأعمال الرمضانية لعام ٢٠٢٠، من أبرزها مسلسل "مخرج ٧" و"أم هارون"، على الرغم من ظروف التصوير الصعبة في ظل كورونا. وقد عملت من ٢٠١٣ في أعمال المسرح، بالإضافة إلى العديد من المسلسلات، حيث استطاعت بفضل موهبتها الفنية أن تحفر لاسمها مكانًا مع نجوم الدراما في فترة بسيطة، ومن أهم أعمالها "مع حصة قلم" و"العاصوف". وتطل إلهام بالأزياء العربية كالعباءات والجلابيات والأزياء الأخرى المناسبة للفتيات الخليجيات بطرق بسيطة وأنيقة.

تويتر وإنستجرام: @elhamali85





الهام علي

لمار

لمار، ممثلة سعودية دخلت مجال الفن منذ عام ٢٠١٢، من خلال مسلسل "كلام الناس"، وشاركت بعده في العديد من الأعمال، منها "بنق" و"منا وفينا"، وفي هذا العام شاركت في مسلسل "مليار ريال"، وتختار لمار أزياءها باللون الأسود؛ كونها ترى أن من يحبون هذا اللون لديهم روح التأمل والحرية، بالإضافة إلى كونه ملك الألوان، ويمنح نوعًا من الفخامة لمَن يرتديه.

إنستجرام: @lamaar1989

الكابتن ريما