تايلور سويفت تفاجئ ممرضة

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن النجمة والمطربة الأمريكية تايلور سويفت، تحاول بصفة مستمرة أن تدعم الكثير من محاربي فيروس كورونا ” covid 19 ” بطرق مختلفة و إظهار مدي امتنانها وتقديرها لهم، وهوما فعتله النجمة العالمية البالغة من العمر 30 عاما، مع إحدي الممرضات التي تعمل في الخطوط الأمامية! لمواجهه المرض.

ومن جانبها فاجأت تايلور سويفت ممرضة شابة تدعي” ويتني هيلتون ” من ولاية يوتا، حيث قدمت لها تايلور رسالة مكتوبة بخط اليد ومجموعة من منتجات “Lover ” و لم تكن مفاجأة تايلور على شرف عيد ميلاد ويتني الثلاثين فحسب، بل كانت هدية العودة للوطن بعد مساعدتها في إحدي المراكز الكبرى الموجودة في نيويورك وسط جائحة انتشار فيروس كورونا .

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النجمة العالمية تايلور سويفت كتبت برسالتها قائلة : أردت أن أرسل لك بعض الهدايا وأخبرك بأنني ممتنه للغاية لك ، ولا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على المخاطرة بحياتك لمساعدة الناس.

واستكملت تايلورسويفت وكتبت: أيضا رأيت صورة لك من إحدي حفلاتي.. شكرا لقدومك.. و أود أن أحضنك في المرة القادمة وأشكرك شخصيا.. بكل الحب .

وعلى جانب أخر، ارسلت تايلور سويفت و صديقها جون الوين، مؤخرا، للنجمة و السوبر موديل الشهيرة جيجي حديد باقة من الزهور احتفالا بعيد ميلادها الـ 25 ، و شارك جي جي عشاقها بنشرها صور و هي تقوم بتنسيق الزهور و ذلك عبر الـ STORIES الخاصة بصفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير ” إنستجرام “، ووجهت جى جى رسالة لتايلور وجو تؤكد أنها تحبهما كثيرا .