صبا مبارك عن دورها في «حارس الجبل»: كورونا أصعب ما وجهنا خلال التصوير

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة الأردنية صبا مبارك، على دورها في مسلسل “حارس الجبل”، والذي تقدم فيه شخصية بدوية متمردة وتشارك به في السباق الرمضاني الحالي.

صبا مبارك، قالت في مداخلة عبر تطبيق “زووم “ مع برنامج “القاهرة الآن”، مع الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع عبر فضائية العربية الحدث”: “المسلسل بدوي تاريخي يحكي حقبة معينة، وقدمت فيه كل الحاجات إللي بحبها زي ركوب الخيل واستخدام كافة الألعاب كنت عاملة فيها أحمد السقا”.

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وأضافت: “العمل يأتي ضمن منظومة عمل تحكي عن المجتمع الذكوري الذي يهمش دور المرأة خاصة المجتمعات البدوية والتي يقتصر دور المرأة فيها على انتظار حبيبها وتقدم له الطعام لكن هذا العمل قدم نماذج لشخصيات نسائية قوية وكبيرة لديها حكمة وقوة وتقرر مصيرها ولديها قدرة على التعامل مع الحياة”.

وعن صعوبة اللهجة البدوية قالت: “ليس جديد قدمت أعمالا ممثالة لأني أعشق الصحراء وبعض منها كان من إنتاجي الخاص فأنا بحب أجواء الصحراء والسيف والخيول”، مؤكدة أن العمل البدوي الجديد يأتي بعد غياب استمر لمدة أربع أو خمس سنوات وقررت أن تكون باكورة عودتها عمل فني بدوي ينتصر للمرأة وأنه يضم نخبة كبيرة من فناني العرب.

كما تحدثت عن صعوبة العمل موضحة أن صعوبة التصوير كانت في ظل جائحة كورونا بسبب الإجراءات الاحترازية واستخدام الكمامات والقفازات قائلة: “أكتر ناس مظلومة في جائحة كورونا هما الفنانين وكوادر التصوير لأننا نحرص على وجود تباعد اجتماعي رغم صعوبة ذلك أثناء التصوير، و لكن التصوير في محمية طبيعية وفي الهواء الطلق ساعد على إنجاز العمل، وانهينا العمل رغم أنه كان قرار صعب لكن جائحة كورونا حصلت ونحن في الثلث الأخير وكان لزامًا علينا أن نكمله.