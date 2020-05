كيلي جينر مرعوبة بعد إصابة أحد جيرانها بفيروس كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

يبدو أن نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية الشهيرة كيلي جينر، قد انتابتها حالة من الرعب والقلق بعد علمها بأن شخصًا ما قريبًا جدًا من منزلها في لوس أنجلوس كان مصابًا بفيروس كورونا.

النجمة العالمية البالغة من العمر 22 عامًا، عبرت عن مخاوفها في إعلان تشويقي جديد خلال برنامج تليفزيون الواقع لمسلسل “Keeping Up With The Kardashians”، دون تحديد الشخص الذي أصيب بالمرض واعترفت بالذعر وبأنها تأثرت نفسيا من المرض حسبما ورد بموقع “geo.tv”.

وبحسب شبكة إي نيوز، قالت كيلي جينر بنبرة حزينة إنه أمر مخيف ومرعب جدًا عندما تكون نتيجة اختبار شخص قريب جدًا من المنزل إيجابية.

وبالرغم من أنه عادة ما يتم تصوير برنامج تلفزيون الواقع في أستوديو، إلا أن كيلي جينر، ظهرت في هذا المقطع الدعائي تتحدث عبر هاتفها في المنزل، ويفترض أنه بسبب الإغلاق في كاليفورنيا، حيث تعيش الأسرة.

ويظهر في المقطع الدعائي أيضًا تحذير إيريك جارسيتي، عمدة لوس أنجلوس من أن المدينة تحت الإغلاق الحكومي، بينما تم تصور شقيقتها كيم كارداشيان، أطفالها وهم يركضون حول الغرفة أثناء محاولتها تعليمهم في المنزل.

كما شوهدت كلوي كاردشيان وهي منعزلة مع صديقها السابق تريستان تومسون وابنتهما ترو البالغة من العمر عامين، ولقطات لوالدتهما كريس جينر التي تنهار في البكاء بينما تقول لكلوي: أتمنى أن أحضنك.