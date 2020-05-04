هشام سليم يتمنى الزواج مجددا من طليقته.. وهذه أسرار حياته الخاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - سيطر اسم الفنان هشام سليم على حديث الجمهور ووسائل الإعلام خلال 24 ساعة بسب تصريحاته المتعلقة بابنته والتي أعلن أنها متحولة جنسيا إلى ذكر وأصبح اسمها من نورا إلى نور، وذلك خلال استضافته في برنامج "شيخ الحارة وجريئة" مع إيناس الدغيدي.

وأثار تصريح الفنان سليم فضولاً عند الكثير من المتابعين الذين بحثوا في حياته الخاصة إن كان بشأن زواجه أو أبنائه، وغيرهما من الأسرار الاجتماعية المحيطة به.

ووفق المعلومات فإن هشام سليم عاش حياة زوجية غير مستقرة، فارتبط في بداية حياته من السيدة ميرفت مصطفى النحاس، وانفصلا في وقت لاحق، لديه 3 بنات، هن "نور، زين الشرف، قسمت" الأولى هي الوحيدة التي تعيش معه، وعلاقته بالأخيرتين منقطعة.

وأوضحت المعلومات أن سليم ارتبط بزوجته الثانية نادية، عندما راسلته لتعزيته بعد وفاة والده عبر الإيميل من السعودية، لم يكن يعرفها، ولكنها تعرفه، فأرسلت له لوحة بها شجرة العائلة، ورفضت إرسال صورتها خوفًا من أقربائها في مصر.

تواصل حديثهما معًا، وفي إحدى الرسائل عبرت له عن استعدادها للزواج منه في الجنة، فتساءل إن كانت مجنونة، ورد عليها مازحًا: "بس أنا مش هكون موجود في الجنة وهتروحي على الفاضي".

وارتبط الفنان بزوجته الثانية بعد ذلك حينما زارت مصر، وقال عنها في أحد لقاءاته: "حد يلاقي دلع وميدلعش، ربنا يخليهالي يارب، هي ست جميلة جدا وشيلاني على كفوف الراحة" لكنهما انفصلا.

وأكد هشام سليم بأنه مطلق الآن وما زال يحب زوجته الثانية ويتمنى أن يعودا ويرتبطا مرة أخرى، قائلا: "تزوجت مرتين وطلقتهما ولكن مراتي الثانية بحبها لحد دلوقتي وأتمنى نرجع نتجوز تاني ومش هلاقي زيها".

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وبالعودة إلى تصريحات إعلامية سابقة له تتعلق ببناته، انهار الفنان المصري باكيا في لقاء مع منى الشاذلي، عام 2013 وقال: "عايز أقولهم إن الفلوس لا تعني شيئا، أنا مستعد أديكم روحي".

وفي لقاء آخر عام 2017 مع لميس الحديدي قال: "مش باشوفهم خالص، مش بيعبروني، بسبب إن والدتهم كرهتهم فيّ، يوم ما طلقت والدتهم قلت لوالدها أنا مش مالي عين بنتك".

ودخلت الفنانة ياسمين عبد العزيز في خلاف مع زين ابنة هشام سليم عام 2016، واتهمت الأولى الثانية بالاعتداء عليها وإصابتها بجروح في الوجه أثناء وجودهما في منطقة الساحل الشمالي، وحصلت على حكم قضائي بحبسها 3 أشهر. فقام سليم وابنته بالاعتذار لياسمين عبد العزيز، فقبلت الاعتذار وتنازلت عن القضية.

وفي عام 2017 أيضًا؛ قال هشام سليم خلال حواره مع برنامج "العاشرة مساءً"، إن الحكومة ساعدت على بعد ابنتيه عنه بسبب قانون الرؤية، ففي القانون كان يرى ابنتيه لمدة 3 ساعات في مكان محدد ويمضي على أرواق وإقرارات في كل مرة يقابلهما فيها، وبعد 3 أو 4 مرات التقى بهما بهذه الطريقة، شعر أن الأمر مهين له ولهما فتوقف عن ذلك.

وعلق هشام، على صورة عرضها وائل الإبراشي، تجمع سليم مع ابنتيه، قائلًا إنه يحبهما كثيرا ولكنهما لا تعلمان مقدار حبه ولا يصل إليهما هذا الأمر، خاصةً وإن كان الطرف الآخر يتحدث بسوء عنه.

وفي أحدث تصريحاته مع إيناس الدغيدي أوضح هشام سليم أنه أب غير فاشل، ولكن علاقته بأبنائه في مرحلة الطفولة كانت متوترة بسبب تربيته، قائلا "تمنيت أن أزرع بداخلهم عادات قديمة، لم يدركوا معناها حينها لذلك كانوا يعتبروني دقة قديمة".

وأضاف: "ولادي بيحبوني ويمكن مكنوش بيحبوني زمان بس لما كبروا وعرفوني حبوني، وكانوا الأول مش بيحبوني عشان كنت بحاول أربي فيهم حاجات وافهمهم على عادات قديمة بس مكنوش فهمنها ولما كبروا فهموها".