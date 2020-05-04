حياة مارديني طفلة متلازمة داون تلفت الأنظار في "مقابلة مع السيد آدم"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يحقق المسلسل السوري "مقابلة مع السيد آدم" نجاحا ملفتا منذ بدء عرضه في الموسم الرمضاني، ليعتبر الأفضل بين المسلسلات السورية في رمضان الحالي وفق الكثير من المتابعين.

ولفتت الطفلة حياة مارديني التي تعاني من متلازمة داون الأنظار إليها في العمل، حيث تجسد شخصية "حياة" ابنة آدم عبد الحق "غسان مسعود".

واعتبر الجمهور أن حياة تملك موهبة مميزة، إذ لم تظهر عليها أي علامات ارتباك وبدت مرتاحة جدًا في مشاهدها التي جمعتها بالفنانة ضحى الدبس والفنان غسان مسعود، وأثنى الجمهور على اختيار فريق العمل للطفلة حياة ودعمها بهذه الطريقة المميزة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يستعين صناع الدراما السورية بأشخاص من متلازمة داون للمشاركة في أعمالهم، إذ سبق وأن قدمت إحدى حلقات الجزء الثاني من المسلسل الشهير "الفصول الأربعة" بطولة خالد تاجا، سليم صبري، سلمى المصري، نبيلة النابلسي وآخرون، شخصية بدر في الحلقة، الشاب الذي يعاني من داون ويبرع في فن الرسم.

كما شارك الشاب علاء الزعبي من أصحاب متلازمة داون في مسلسل "وراء الشمس" من بطولة صبا مبارك وباسل خياط ونادين خوري، ويتحدث العمل بشكل كامل عن أصحاب الاحتياجات الخاصة، ويعرض مشاكلهم وما تعاني منه أسرهم بشكل عام.

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كما تطرق المسلسل لفكرة إجهاض الأم لطفل من متلازمة داون قبل ولادته، من خلال الصراع الذي شهدته علاقة منى "صبا مبارك" بزوجها عبادة "باسل خياط" الذي رفض ولادة الطفل لتصر هي بالرغم من كل المشاكل على إنجابه والعناية به.

وبالعودة إلى مسلسل "مقابلة مع السيد آدم"، فقد بدأت الأحداث بالتصاعد وأخذت منحنى جديدا بعد تعرض حياة ابنة آدم عبدالحق للخطف على يد أحد الأشخاص من أجل إجبار الأخير على تغيير تقرير الطب الشرعي في جريمة قتل.

وتدور أحداث العمل حول الدكتور آدم الذي ترك عمل التحقيق من أجل التدريس بالرغم من براعته في هذا المجال، ليجد نفسه بعد سنوات طويلة من الابتعاد في خطر هو وعائلته بعد قيام المحقق ورد "محمد الأحمد" بطلب مساعدته في تشريح جثة مجهولة الهوية، ليتضح أن الجاني هو ابن عائلة ثرية، ومستعد لفعل أي شيء من أجل الحصول على براءته.