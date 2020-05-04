كارول سماحة تشيد بابنتها في صنع الحلوى بصورة عبر "إنستجرام"

القاهرة - لايف ستايل
نشرت الفنانة كارول سماحة صورة جديدة لابنتها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
وظهرت ابنة كارول سماحة تالا وهي تمسك طبق حلوى، وعلقت قائلة : "حبيبة قلبي، بنتي #تالا تصنع الحلوى بمفردها! ..يقولون: أول حب عند البشر هو حب الطعام".
وتفاعل عدد كبير من محبي الفنانة كارول سماحة مع الصور ، وجاءت التعليقات كالتالى: " مااحلاها " _ " الطعام الحب الاول والاخير الله يحمها " .
يذكر أن آخر أعمال كارول سماحة أغنية "مش هعيش"، كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي كرم عادل.
وقدمت كارول سماحة، العديد من الأغاني المتنوعة والمختلفة التي لاقت نجاحا كبيرا، كان من بينها: "خليك بحالك"، و"حدودي السما"، و"إحساس" وغيرها من الأغاني.
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