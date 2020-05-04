أيمن بهجت قمر يتراجع عن اعتزال كتابة الأغاني بعد تدخل عمرو دياب



قرر الشاعر أيمن بهجت قمر التراجع عن قرار إعتزاله كتابة الأغاني.

وكتب عبر حسابه على "فيسبوك":"سنة الحياه : ٢٨ مليون مشاهده على اليوتيوب و٢٦ مليون على الفيس بوك في عشر ايام وOrange شالوا المديونيه اللي عليا وييرجعوا لي الخط القديم كمان كل دي اخبار تفرح وتفتح النفس وكده اقدر انفذ وعدي اللي وعدته لأورانج واسمع لضغوط مراتي وولادي واصحابي وكل الناس الحلوه اللي إدت من وقتها وكلمتني وكتبت لي وبعد ما نفسيتي هديت خصوصا كمان مع نجاح اغنية مهرجان مع الهضبه وكلامه عني وكلامه ليا وتشجيعه ..انا هكتب اغاني تاني".

وكان تلقى الشاعر أيمن بهجت قمر مظاهرة دعم وحب من محبيه وزملائه في الوسط الفني معربين عن رفضهم لقرار اعتزاله تاليف الاغاني في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب.

وغرد أيمن بهجت قمر عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر: "مش أي حد بيشوف المحبه دي في حياته وهو عايش غمرتوني بحب كبير كتر ألف خيركو".

أعلن أيمن بهجت قمر قرار اعتزاله قائلا: "بقالي فترة بفكر جديا في اللي هقوله أنا قررت أن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني".

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وأضاف أيمن بهجت قائلا: "هنتج بس وهكتب أفلام ومسرح بس أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".

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