نهاية مأساوية لمخترع الدمية المرعبة "تشاكي"

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"الخليج 365" من بيروت: انتحر جون لافيا، مؤلف سلسلة أفلام الرعب الشهيرة "Child’s Play" الشهيرة بشخصية "تشاكي"، حيث فارق الحياة عن عمر ناهز الـ 63 عامًا.

و بحسب مجلة Variety، أصدرت عائلة لافيا، بياناً جاء فيه أنه أقدم على الانتحار في منزله الواقع في مدينة لوس أنجلوس الأميركية، كما عبر زميل جون في كتابة السيناريو للفيلم دون مانسيني، عن حزنه الشديد جراء تلقيه الخبر.

وقال دون مانسيني عن رحيل جون لافيا: لقد دمرنا سماع خبر انتحار صديقنا جون لافيا، فكان جزءًا مهمًا من عائلة تشاكي منذ البداية، حيث شارك في كتابة نص"Child’s Play" الأصلي مع المخرج توم هولاند ومعي، وجون أخرج "Child’s Play 2"، الفيلم المفضل بين محبي تشاكي.

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وأضاف مانسيني قائلًا: كان جون فنانًا كريمًا للغاية، سمح لي أن أرافقه في كل اجتماع، وأن أكون كظله في موقع التصوير؛ وعلمني الكثير عن صناعة الأفلام خلال إنتاج هذا الفيلم، بشكل أكبر بالمقارنة مع عدة فصول دراسية في مدرسة السينما.

وكان أول فيلم رئيسي له في عام 1988 وهو "The Blue Iguana"، كما كتب وأخرج فيلم الآكشن "Dillan McDermott" وأنتج الموسيقى التصويرية الخاصة به، حيث حصد نجاحًا باهرًا لدرجة أنّه تم اختياره رسميًا لعرض منتصف الليل في مهرجان كان السينمائي عام 1988.

ويضاف إلى رصيد نجاحاته فيلم "Man’s Best Friend" الذي أطلق في عام 1993، فقد حقق نجاحًا في شباك التذاكر بشكل مهول، وهو من أفلام الخيال العلمي، كتبه وأخرجه وحصل على المرتبة الثانية بين التصنيفات.

وإلى جانب الأفلام، أنتج لافيا وأخرج المسلسل التلفزيوني القصير "10.5"، كما أخرج مسلسل "Freddy’s Nightmares" ومسلسل "The Rats".