محمد الشناوي .. شاهد رامز مجنون رسمي الحلقة 11 الحادية عشر بطولة رامز جلال

ينتظر عشاق النجم المصري رامز جلال عرض الحلقة 11 من برنامج رامز مجنون رسمي علي قناة mbc مصر ، حيث إن البرنامج يحظي بجماهيرية كبيرة وبنسبة مشاهدة عالية جداً ، حيث يعرض البرنامج كل يوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة ، حيث إن

رامز دائماً يختار وقت الفطار لعرض البرنامج حيث إن كل المصريين في هذا الوقت يكونو جالسين أمام التليفزيون أثناء الفطار.

الحلقات الماضية من البرنامج إستضاف فيها رامز كلا من غادة عادل وياسمين صبري وياسمين رئيس وامينة خليل

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنا )

وعلي معلول ومحمود كهربا وحسن العسيري وباسم ياخور وبدرية طلبة وحمدي المرغني، حيث كانوا ضيوف الحلقات العشرة من البرنامج.

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ما حدث في الحلقة الماضية