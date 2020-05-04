محمد الشناوي .. شاهد أحداث الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي

ضيف حلقة اليوم من برنامج المقالب «رامز مجنون رسمي»، والذي يقدمه الفنان المصري رامز جلال، وموعد وقناة العرض.

ويحل حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر، محمد الشناوي، ضيفا على برنامج رامز في الشلال في الحلقة 11 والتي تعرض اليوم الإثنين 4 مايو 2020.

محمد الشناوي من مواليد ديسمبر عام 1988، بدأ مشواره في النادي الأهلي دون مشاركات في 2007 وانتقل منه إلى طلائع الجيش ثم إلى حرس الحدود، وبعده بتروجيت حتى عاد لجدران القلعة الحمراء في موسم 2016-2017، وتألق وأصبح أساسيا لفريقه ومثل منتخب مصر في كأس العالم الأخيرة.

وكان رامز جلال استضاف لاعبين من النادي الأهلي حتى الآن وهما علي معلول

ومحمود كهربا.

فكرة برنامج رامز مجنون رسمي



وتدور فكرة برنامج مقلب رامز جلال في رمضان 2020، على وضع الضيف علي كرسي الاعتراف، وطرح عدد من الأسئلة ويتم سؤال الضيف علي رأيه في ثلاث شخصيات منهم رامز جلال الذي يظهر للضيف ويتم استخدام بعض المؤثرات الصوتية المخيفة ويحاول خداعهم.

رامز جلال اضطر لتصوير الحلقات المتبقية من برنامجه هذا العام في يوم واحد، بسبب الأوضاع الطارئة التي تشهدها مختلف دول العالم، بسبب اانتشار فيروس كورونا المستجد.

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ويتواجد رامز جلال في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بسبب الظروف

الاستثنائية التي تمر بها دول العالم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، الأمر الذي تسبب في توقف حركة الطيران بين الدول، وبعد أن أنهى رامز تصوير حلقات برنامج المقالب الخاص به هذا العام لعرضه في رمضان 2020، اضطر للبقاء في دبي.

موعد عرض برنامج رامز مجنون رسمي



ويعرض برنامج رامز جلال 2020 والذي يحمل اسم رامز مجنون رسمي على شبكة قنوات «إم بي سي» وتحديدا قناة «MBC مصر.

وأعلنت تعلن الشبكة عن توقيت عرض البرنامج حيث يبدأ بث الحلقة الجديدة يوميا عقب أذان المغرب مباشرة، وتكون الإعادة وقت السحور.

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

لمشاهدة الحلقة الحادية عشر من برنامج رامز مجنون رسمي ( اضغط هنــــــــا )

ما حدث في الحلقة الماضية