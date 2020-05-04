فيديو وصور .. إيلام جاي يصل بـ أنا محجور بالبيت لـ13 مليون مشاهدة في أقل من أسبوع

أطلق الفنان والمنتج الأمريكي العالمي إيلام جاي الذي ينتمي إلي أصول مغربيه أحدث أعماله الفنية فيديو كليب كقصه مصوره تحت عنوان "انا محجور بالبيت وهذه قصتي" وذلك لمواجهه الاوضاع الحالية و انتشار فيروس "كورونا" في جميع أنحاء العالم هذه الفتره والذي تفاعل معه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم حيث حقق أكثر من 13 مليون مشاهده في اقل من اسبوع منذ طرحه.
الجنسيات محققا نجاحا كبيرا خاصة أنه لفنان من أصول عربيه حيث جاء معظم التعليقات والمشاركات علي مواقع التواصل الاجتماعي من رواد السوشيال الميديا بأمريكا والدول الأوروبية وتفاعلهم معها ولذلك حققت هذه النسبه الكبيره من المشاهدات .
وقد انتشر العمل بشكل كبير في العديد من دول العالم ولمختلف
ويشير هذا العمل الفني إلي أن في الأوضاع الحاليه جعلت الإنسان يضع نفسه أمام المرآة للمسأله عن دوره في الحياه ومعرفه أخطائه وتصحيحها لكي نظلأقوياء وأنه من الممكن ان يحجر الجسد ولكن لا يمكن حجر العقل والفكر وأن الشخص إذا أراد التغيير في مجتمعه لابد أن يغير من نفسه أولا .
وقام "إيلام" بتنفيذ الفيديو كليب من حيث الكلمات والألحان وأيضاً الإخراج وتصويره بطريقه وتقنيه عاليه الجوده من ناحيه الامكانيات والجرافيكس لكي يظهر بهذه الصورة.
وكشف إيلام عن أنه واجه العديد من الصعوبات خصوصا في ذلك الوقت بسبب أوضاع الحجر المنزلي في جميع انحاء العالم وقد تم طرح الفيديو علي مواقع التواصل الاجتماعي ب ٦ نسخ بالعديد من اللغات منهم العربية و الإنجليزية والفرنسية وغيرهم لكي يصل لجميع رواد السوشيال ميديا بسهوله.
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