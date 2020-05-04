خاص الفن-داليدا خليل تلجأ للقضاء

ميرنا وليد - بيروت - علم موقع الخليج 365 ان الممثلة اللبنانية ​داليدا خليل​ قررت اللجوء الى القضاء بعد كتابة احد الفنانين تعليقات مسيئة على صفحته الخاصة تصب في خانة القدح و الذم و التشهير.

اذ انها كلّفت وكيلها القانوني لمقاضاة الفنان، خصوصا وأن تصرفه غير مبرر، فلا عداء و لا جفاء و لا صداقة ولا ازمة تجمعه بداليدا التي سبق ان تناولها لاكثر من مرة و تغاضت عن ملاحقته قانونياً ، لكن كما هو واضح ان كيل داليدا طفح بعد ان تجاوزت التعديات الخطوط الحمراء .

واضافت المعلومات ان الشكوى التي رفعتها داليدا اخذت طريقها الى اروقة الشرطة القضائية و تحديداً مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية.

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