صباح وشريهان وسهير رمزي وغيرهن تزوجن من رجال سعوديين من هم؟

ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي حالات الارتباط والزواج التي جمعت نجمات عربيات شهيرات مع رجال سعوديين وخليجيين، وأشهرهم الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود الذي تزوج من 3 نجمات وهن الممثلة المصرية ​سهير رمزي​، الفنانة اللبنانية صباح، الممثلة المصرية ​شمس البارودي​.

أما الممثلة ​جيهان نصر​ فتزوجت من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي.

أما الفنانة ​مريم حسين​ فكانت متزوحة من عارض الأزياء السعودي فيصل الفصيل، وكذلك الممثلة ​غادة عبد الرازق​ التي كانت متزوجة من السعودي عادل قزاز، بينما تزوجت الممثلة المصرية ​شريهان​ من السعودي علال الفاسي ولم يستمر الزواج طويلاً.