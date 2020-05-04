ميرنا وليد - بيروت - كثيرة هي حالات الارتباط والزواج التي جمعت نجمات عربيات شهيرات مع رجال سعوديين وخليجيين، وأشهرهم الأمير خالد بن عبد العزيز آل سعود الذي تزوج من 3 نجمات وهن الممثلة المصرية سهير رمزي، الفنانة اللبنانية صباح، الممثلة المصرية شمس البارودي.
أما الممثلة جيهان نصر فتزوجت من رجل الأعمال السعودي سعود الشربتلي.
أما الفنانة مريم حسين فكانت متزوحة من عارض الأزياء السعودي فيصل الفصيل، وكذلك الممثلة غادة عبد الرازق التي كانت متزوجة من السعودي عادل قزاز، بينما تزوجت الممثلة المصرية شريهان من السعودي علال الفاسي ولم يستمر الزواج طويلاً.
كانت هذه تفاصيل خبر صباح وشريهان وسهير رمزي وغيرهن تزوجن من رجال سعوديين من هم؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.