وفاة فنانة عن عمر يناهز الـ 30 عاما

ميرنا وليد - بيروت - توفيت فنانة "الكاونتري" ​كيدي غروفز​، عن عمر يناهز 30 عاما. وقد اشتهرت كيدي باغنية This Little Girl، التي أطلقتها عام 2011. وأكد شقيق الفنانة السيد كودي غروفز خبر رحيلها موضحا ان أسباب الوفاة كانت طبيعية وكتب : "لقد تركت كيدي غروفز هذا العالم، التفاصيل محدودة في الوقت الحالي، لكن العائلة تحاول معرفتها، وستنشر تلك التفاصيل في الوقت المناسب".

وتابع : "أكره أن علي أن أفعل ذلك، ولكن يبدو أن العالم الافتراضي والإنترنت ليست سوى مجموعة من الأخبار الكاذبة والملتوية. ذكرت سابقا أنه ليس لدينا أي معلومات، في محاولة لمنع الشائعات، ولكني أقدم تحديثا.

يذكر ان تقرير الطبيب الشرعي اكد انه لا وجود لأي خطأ أو اشتباه في الانتحار