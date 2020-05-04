تايلور سويفت مُمتنة وتوجه رسالة لممرضة

ميرنا وليد - بيروت - وجّهت النجمة العالمية ​تايلور سويفت​ رسالة لإحدى الممرضات تدعى" ويتني هيلتون " التي تقوم كزملائها بمحاربة ​فيروس كورونا​، عبّرت فيها سويفت عن امتنانها للممرضة.

وكتبت تايلور: "أردت أن أرسل لك بعض الهدايا وأخبرك بأنني ممتنه للغاية لك، ولا يمكنني أن أشكرك بما فيه الكفاية على المخاطرة بحياتك لمساعدة الناس."

وتابعت: "أيضا رأيت صورة لك من إحدى حفلاتي.. شكرا لقدومك.. و أود أن أحضنك في المرة القادمة وأشكرك شخصيا.. بكل الحب ".

الجدير ذكره ان تايلور سويفت عبّرت مؤخرا عن غضبها من شركة التسجيلات التي كانت تنتج أغانيها، ووصفت إصدار مجموعة من هذه الأغاني تعود لعام 2008، كانت مخصصة لبرنامج إذاعي، بأنه تصرف "وقح".

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