ميرنا وليد - بيروت - عبّر الفنان اللبناني عن استنكاره للوضع الذي وصل اليه لبنان في ظل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والصحية التي يمر بها المواطنون. وكتب عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً جاء فيه :لا في شَـغلِة وْلا عَملِـة الليرة مش قـد الأُجرة خـزّقـت وراق العِـملِـة و قدَّمت وراق الهُجرة.

وعلى الرغم من ان متابعو وائل تعودوا على الشعر الذي يكتبه بين الحين والاخر والذي يحاكي به الواقع الذي نعيشه الا انهم طلبوا منه عدم التفكير في الهجرة الى خارج لبنان وان يبقى في ارضه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هل قرر وائل كفوري أن يهاجر من لبنان؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.