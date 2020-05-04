باسم مغنية يهاجم حيتان المال

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الممثل اللبناني ​باسم مغنية​ السياسيين اللبنانيين الذين وصفهم بحيتان المال بسبب سرقة البلد وتردي الأوضاع على كافة المستويات في لبنان.

وكتب باسم على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي: "هل من العدل أن يتحمل الشعب اللبناني (٤ مليون نسمة) كل المصاعب والوجع والذل لمدة خمس سنوات حتى تعود الحياة الإقتصادية إلى وضعها الطبيعي، وهذا إن عادت. وكل ذلك بسبب سرقة البلد للكثير من السياسيين وحيتان المال على مدى سنين طويلة.الآن نحن ندفع سرقاتهم، وهم يتنعمون. يجب أن يحاسبوا".

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