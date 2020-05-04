ميرنا وليد - بيروت - ردت الممثلة الكويتية ​حياة الفهد​ على الاتهامات التي تم توجيهها لمسلسلها "أم هارون" بحيث رأى المشاهدون ان العمل يسعى للتطبيع مع الإسرائيليين. ونشرت الفهد صورة عن القدس ضمن مشهد من العمل لمظاهرات من أجل دعم المدينة المقدسة وكتبت عليها: " يا قدسُ، يا منارةَ الشرائع حزينةٌ عيناكِ، يا مدينةَ البتول يا واحةً ظليلةً مر بها الرسول".

وبعد منشورها هذا عاد النقاش عن المسلسل وانقسم المعلقون بين مؤيد للعمل الذين اشاروا انه يروي قصة امراة يهودية لكن لا علاقة له مع التطبيع فيما رأى قسم اخر انه يجب ان يتوقف.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامات مسلسلها بالتطبيع مع اسرائيل.. حياة الفهد توجه رسالة للقدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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