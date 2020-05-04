باسم ياخور يوجه رسالة للشامتين به بعد مقلب رامز جلال-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - وجه الممثل السوري ​باسم ياخور​ رسالة للشامتين به بعد عرض حلقته في برنامج المقالب "رامز مجنون رسمي" الذي يقدمه الممثل المصري ​رامز جلال​ خلال الموسم الرمضاني الحالي.

ونشر ياخور عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة من الحلقة وعلق بالقول:"يلي ما بيحبني وشمتان ان شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله واللي بيحبني انا بحبه اكتر وممنون عيونه. ونسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج كمان".

يشار إلى أنه يعرض لياخور حالياً الجزء الثاني من مسلسل "الحرملك" إلى جانب مجموعة من الممثلين بينهم قيس الشيخ نجيب ودرة وأحمد فهمي وغيرهم.



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