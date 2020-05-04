الدوري الإنكليزي بعيداً عن لندن.. خطة مجنونة لعودة لعبة كرة القدم

وأشار نجم مانشستر يونايتد المحلل الرياضي غاري نيفيل، إلى أن الطريقة الوحيدة لاستكمال البريميرليغ في رأيه، هي إقامة المباريات المتبقية على أرض محايدة “خالية من فيروس كورونا”.

وفي سياق متصل، أعلنت مصاد صحفية رياضية بريطانية أن “المسؤولين في مدينة برث غربي أستراليا، أعلنوا استعدادهم لاستضافة المباريات المتبقية في الدوري”.

إشارة الى ان وكيل اللاعبين الإنكليزي غاري وليامز، يعمل على رسم خطة متكاملة قبل تقديمها لرابطة الدوري الإنكليزي، بهدف استكمال الدوري في مدينة برث، خاصة أنه لاقى دعما من حاكم المدينة.

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واكد رئيس الوزراء الأسترالي مارك مكغوان، ان هناك عوائق كثيرة لاستكمال الدوري الإنكليزي في أستراليا، لكنه أشار إلى أنه “بانتظار مكالمة هاتفية من الإنكليز”، وهو مستعد للتحدث في الأمر.

وقال مكغوان: “لدينا حدود صعبة العبور هنا في أستراليا، مما يمنع غير الأستراليين من الوصول إلى هنا. أتوق للتواصل مع المسؤولين بالدوري الإنكليزي، لكن علينا أن ندرك أن هناك عوائق كثيرة لإقامة الدوري في أستراليا”.

وتعتبر أستراليا من الدول التي نجحت في القضاء على فيروس كورونا، حيث لم تتجاوز حالات الوفاة هناك الـ100 حالة، بينما سجلت بريطانيا قرابة الـ30 ألف حالة وفاة حتى الآن.