كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة الحادى عشر من مسلسل"الاختيار" لأمير كرارة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت أحداث الحلقة العاشرة حول اتفاق أبو عبد الله مع هشام عشماوى، على مقتل المنسى، كما علم المنسى من قائد الصاعقة أن وراء عملية محاولة اغتيال وزير الداخلية هو هشام عشماوي بتعليمات من بيت أنصار المقدس، وانتهت الحلقة بخيانة عشماوى وقتل عدد من الجيش المصرى.

قصة الاختيار:

يتناول قصة حياة الشهيد أحمد صابر المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

أبطال مسلسل الاختيار:

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مسلسل "الاختيار" يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

موعد الحلقة الحادى عشر من مسلسل الاختيار:

وتعرض قناة ON مسلسل الاختيار فى الـ 9 مساء ، والإعادة فى الـ 2 بعد منتصف الليل علىON دراما