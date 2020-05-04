كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر تعرف على موعد الحلقة 11 من مسلسل "ونحب تاني ليه" لياسمين عبد العزيز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دارت أحداث الحلقة العاشرة حول معرفة مراد أن غالية صديقة خطيبته السابقة، وقررت غالية أن تبتعد عنه، وانتهت أحداث الحلقة بأن غالية اتفقت على فيلم جديد وكانت لا تعلم أن المخرج هو طليقها عبد الله، وفي نهاية الحلقة اختتمت بمعرفتها أن عبد الله هو المخرج، الأمر الذي أصابها بالصدمة.

قصة مسلسل ونحب تاني ليه:

وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

مواعيد عرض الحلقة 11لمسلسل "ونحب تاني ليه"

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وتعرض الحلقة 11 من مسلسل "ونحب تاني ليه" على قناة "cbc" في تمام الساعة 9 ونصف مسًاء، وعلى أن تكون الإعادة الاولى الساعة 6 ونصف، والإعادة الثانية الساعة 4 ونصف عصرًا.

أبطال مسلسل "ونحب تاني ليه"

ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة ياسمين عبدالعزيز وشريف منير وكريم فهمي وتارا عماد وليلى عز العرب وعماد رشاد وعلا رشدي