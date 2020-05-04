كتب هاني نصر العربي في الاثنين 4 مايو 2020 05:35 مساءً - انت الان تقراء خبر أحمد فتحي: الشغل مع هشام ماجد وشيكو "ضحك ولعب" ومع بيومي فؤاد "ملوخية بالأرانب" (حوار) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تميز النجم أحمد فتحي بخفة ظله وقربه للجمهور بذكاء كوميدي فريد من نوعه، ومن اختياراته الفنية تجد أن لديه خطة مدروسة لتقديم أفضل الأعمال لجمهوره بداية من كابتن مصر، بنات العم، سمير أبو النيل، الحرب العالمية الثالثة، كلب بلدي، مرورا بـ مسلسل صاحب السعادة ومسرحيات يا مسافر وحدك، الشبكة، الإسكافي ملكًا.

أحمد فتحي خطف الأنظار إليه في مارثون رمضان هذا العام بمسلسل "اللعبة" مع الفنان شيكو والفنان هشام ماجد، وأثبت أنه كوميديان من العيار الثقيل، عن كواليس المسلسل وأعماله الفنية القادمة كان لنا معه هذا الحوار،،

* في البداية،، حدثنا عن دورك في مسلسل اللعبة؟

دوري في اللعبة من الأدوار المتميزة التي قمت بها وأنا سعيد به جداً وبردود الأفعال علي دوري في المسلسل.

* وماذا عن كواليس العمل مع شيكو وهشام ماجد؟

شيكو وهشام بالنسبة لي عشره عمر والعمل معهم ممكن يكون ليس بالكثير ولكن العمل معهم بيبقي كله ضحك ولعب وجد وحب، وبساطة ورضي ومحبة.

* ما هي كواليس العمل مع بيومي فؤاد وما رأيك فيه؟

بيومي فؤاد هو واحد من أهم الفنانين الذين ظهروا في أخر 10 سنوات، ممثل إستثنائي يلعب الكوميديا والتراجيديا بنفس الجودة، وكواليس العمل معه بتكون عبارة عن" ملوخية بالأرانب" ونقوم بالعمل كأننا نجلس في بيتي أو في بيته فالدنيا سهلة جداً مع بيومي فؤاد.

* عُرف أحمد فتحي بخفة الظل وبالأعمال الكوميدية، هل ممكن أن تقوم بتمثيل مشاهد أكشن، وما رأيك في الفنان أحمد السقا؟

لا، لا أريد تمثيل أكشن لأني بأرهق بسرعة إذا قمت بمجهود بدني ثقيل، بصعد السلم بتعب ولما بصعد بالأسانسير أيضاً بتعب، وأحمد السقا رغم أنه مش صديقي لكنة فنان خلوق ومحترم ومبدع بشهادة أصدقائه ومن حوله.

* حدثنا عن آخر أعمالك؟

آخر أعمالي في السينما هما فيلمين، فيلم "ديدو" ويشارك في البطولة كريم فهمي، والفيلم الآخر "الغسالة" وجاري تصويره، وهو بطولة الفنان محمود حميدة، والفنانة هنا الزاهد، والفنان أحمد حاتم، ومحمد سلام، والمخرج لأول مره عصام عبد الحميد، ويارب يعجبكم لأنه لطيف جداً.

* ما هي أقرب أعمالك لقلبك؟

أقرب الأعمال لقلبي بصفه عامة "بنات العم "هو الذي قدمني للجمهور، وفيلم "كابتن مصر" الأقرب علي الإطلاق لقلبي، وفيلم" جحيم في الهند" وفيلم "ساعة رضا" كان حلم نفسي أحققه.

* من منّ نجوم الفن تطمح في مشاركته عمل فني، وما هو قدوتك في الفن؟

أتمني العمل مع كل النجوم، وقدوتي هم الموهوبين في مصر وأصحاب الموهبة الحقيقية.

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* أيهما الأقرب لقلبك السينما أم المسرح؟

السينما هي الأقرب لقلبي، والمسرح هو الأب والمدرس الذي تعلمت منه الكثير، لكن السينما هي التاريخ هي الدهب هي كل حاجه بالنسبة لي.

* وأيهما تفضل أفلام هوليوود أم أفلام بوليوود ؟

أنا بفضل أفلام هوليوود أكتر من أفلام بوليوود.

* كيف يتعامل أحمد فتحي مع المواقف الجادة في حياته، وهل أنت كوميديان في الحياة العادية؟

أحمد فتحي إنسان عادي يزعل يفرح ويبكي يتعامل مع المواقف علي حسب كل موقف.

* ما هي طموح أحمد فتحي في الفن؟ وما هي طموحك في الحياة العادية؟

طموحي في الفن هو أن أظل أمثل مهما بلغت من العمر وطموحي في الحياة أنني أطور من نفسي وأكون أفضل دائماً مما أنا عليه الآن.

* هل أنت ملتزم بالحجر المنزلي؟

طبعا ملتزم جداً بالحجر المنزلي

* ما هو أول شيء سيقوم به أحمد فتحي بعد انتهاء فيروس كورونا، وما البلد التي يطمح أحمد بزيارتها بعد فك حظر الطيران؟

بعد الحجر المنزلي وانتهاء فيروس كورونا سأسافر إلى الغردقة أو أسكندرية، وأما بالنسبه لخارج مصر سأسافر لدولة أجنبية لا أريد إخبار أحد عنها.

* أخيرًا،، ما هي خطة أعمالك في ٢٠٢٠؟

ليس لدي خطط مسبقة حاليًا بكمل تصوير فيلم " لغسالة"، وهناك أفلام سأظهر فيها ضيف شرف مثل فيلم "تسليم أهالي" مع دنيا سمير غانم وهشام ماجد، وهناك فيلم أخر مع بيومي فؤاد.