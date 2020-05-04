باسم ياخور يسجل أغرب رد فعل ويلقي رامز بالحذاء في «رامز مجنون رسمي»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية لمقلب الفنان رامز جلال، في برنامج «رامز مجنون رسمي» الذي يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية mbc مصر للمرة الأولى.

رامز جلال، بدأ الحلقة بمقدمة ساخرة كعادته وصف فيها باسم ياخور كعادته بالعملاق و دراكولا، بسبب طوله الشديد.

وخرج رامز جلال، على باسم خلال فقرة الصور وبالتحديد بعد أن وصفه باسم بالمستفز لينتقم منه رامز من خلال “كرسي الحقيقة”.

وكان باسم ياخور قد شارك في البرنامج بعد أن أوهمته الفنانة اليمنية أروى بالمشاركة في برنامج “كرسي الحقيقة”.

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وكشف باسم ياخور خلال الحلقة عن فوبيا يعاني منها وهي الخوف من الأماكن المرتفعة، ومع ذلك لم يتهاون رامز معه في المقلب، وصادر منه مفتاح سيارته باعتباره هو أغلى ما يملك خلال الحلقة.

باسم ياخور، فاجأ الفنان رامز جلال، برد فعله بعد المقلب وفك قيوده من على كرسي الحقيقة والمستخدم في تنفيذ المقلب بإلقائه بالحذاء ومحاولة حمله وإلقائه في بركة المياه والتي سقط فيها ولكن مقاومة رامز منعته بإضافة إلى استعطاف رامز جلال له بوالدته ليتركه.

وكان باسم ياخور قد كشف تفاصيل الايقاع به في برنامج رامز جلال، مؤكدا أن المبلغ المالي الذي تقاضاه أثار شكوكه حول الأمر، مؤكدا أن الفنانة اليمنية أروى هي من قامت بالاتصال به للمشاركة في البرنامج والذي يحمل اسم “كرسي الحقيقة”.