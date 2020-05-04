أول تعليق لباسم ياخور بعد مقلب رامز مجنون رسمي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

وقع الفنان السوري باسم ياخور ضحية لمقلب برنامج “رامز مجنون رسمي”، والذي يقدمه الفنان رامز جلال، على شاشة قناة MBC مصر بعد الإفطار.

باسم نشر صورة من الحلقة، وعلق قائلا: ” يلي ما بيحبني وشمتان ان شاء الله يكون انبسط وارتاح وانشفى غله واللي بيحبني أنا بحبه اكتر وممنون عيونه”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “انستجرام”: “ونسيت قلكن عندي فوبيا من العتمة وفوبيا من الطيران وصار عندي فوبيا من البرامج كمان”.

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وكان الفنان باسم ياخور قد قال خلال الحلقة أنه يعاني من فوبيا المرتفعات، وفوبيا من الثعابين، وبعد انتهاء المقلب، قام الفنان السوري بقذف حذائه في وجه رامز جلال، انتقاما منه.

يذكر أن باسم ياخور قد قال في تصريحات سابقة، أنه في البداية لم يكن يعلم أنه مقلب، حيث قال: “لم أكن على علم بأني ضحية لمقلب رامز جلال، خصوصا أن من تواصل معي هي الفنانة أروى”.

وأضاف أنه مع بداية الحلقة شعر أنه مقلب، قائلا: “هناك مؤشرات تشعرك بأنك وقعت ضحية لمقلب، ولكنك لست على علم بماذا سيحدث معك”.

ياخور أكد أن الأجر الذي يتقاضاه الفنان في هذه البرامج أكبر كثيرا من أجره في البرامج الحوارية، وذلك تعويضا عما يتعرض لها الفنان خلال المقلب.