رونالدو “عالق” في جزيرته الفخمة.. مُنعت طائرته الخاصة من الوصول إليه

متابعة بتجــــــــرد: أفادت تقارير صحافية، بأن نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو “عالق” في جزيرته الفخمة ماديرا في مسقط رأسه ولا يستطيع الخروج منها.
فبحسب المصدر، مُنعت طائرة رونالدو الخاصة من الوصول إلى الجزيرة التي تقع في المحيط الأطلسي غرب سواحل البرتغال، بعد أن حطّت في مدريد وهي في طريقها إليه، إذ واجهت قيوداً فرضتها السلطات الإسبانية على حركة الطيران نتيجة انتشار كورونا.
وقد كان من المفترض أن يتجّه رونالدو إلى تورينو في إيطاليا، للقاء زملائه في فريق يوفنتوس للتحضير لعودة التدريبات بشكل جزئي.
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