إيمينيم احتجز متسللاً في منزله.. دخل خلسة عبر الجزء الخلفي

متابعة بتجــــــــرد: كشف متحدّث بإسم مغني الراب الأميركي “إيمينيم” للـBBC، أن النجم العالمي احتجز شخصاً تسلل إلى منزله الشهر الماضي.
وفي التفاصيل، فاستيقظ إيمينيم على صوت إنذار الأمن داخل المنزل في الساعات الأولى من الصباح، ليجد أن متسلّلاً دخل خلسة عبر الجزء الخلفي من المنزل في ديترويت.
واحتجز مغني الراب البالغ من العمر 47 عاماً الدخيل في غرفة معيشته، لحين وصول حارسه الأمني بوقت قصير، لتليه الشرطة.
وألقي القبض على المتسلل وهو لا يزال رهن الاحتجاز حتى اللحظة
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