"نتفليكس" تتعاقد مع هند صبري على مسلسل كوميدي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن تعاقدها مع منصة "نتفليكس" لتقديم مسلسل درامي كوميدي عن المرأة العربية، في سابقة هي الأولى في الشرق الاوسط، حيث يتم التعاقد مع النجم ذاته من خلال شركة الإنتاج الخاصة به "Salam production".



وأعلنت صبري الخبر عبر حسابها على موقع "أنستقرام"، وعلقت: "أشعر بالحماسة والسعادة وأنا أشارككم خبر انضمامي لعائلة نتفليكس، في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية، خصوصا أنني وللمرة الأولى سأكون منتجا منفذا لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي".





نتفليكس اختارت "صبري"، خلال أبريل/نيسان، ضمن 55 نجمة عالمية بالتعاون مع الأمم المتحدة في مشروع "لأنّها شاهدت"، ضمن النساء الملهمات مع كل من صوفيا لورين، وسلمى حايك، وياليتزا أباريشيو، وميلي بوبي براون، ولوري نان، ولانا كوندور، وبيترا كوستا، وآفا دوفرناي.

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وعرضت الشبكة عددا كبيرا من أعمال هند صبري آخرها فيلم "الكنز"، إلى جانب فيلم "الجزيرة" بطولة النجم أحمد السقا وخالد الصاوي.

وفازت هند صبري بجائزة أفضل ممثلة عن فيلمها "نورا تحلم" في مهرجان الجونة العام الماضي، وهو فيلم عن المرأة أيضا، وشارك ضمن مسابقة "مخرجين جدد" في الدورة الـ67 لمهرجان سان سيباستيان السينمائي بإسبانيا في العام نفسه.

كما كرمتها مؤسسة الصحفيات الإيطاليات على هامش فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في دورته الـ76، ومنحتها جائزة "Starlight Cinema Award" التي حصل عليها سابقا النجم العالمي آل باتشينو.