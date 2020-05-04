"يوتيوب" يتحدى كورونا و"نتفليكس" بأفلام مجانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت شركة "يوتيوب" حملة أفلام عالمية تحت شعار "كلنا واحد"، تهدف إلى عرض أفلام روائية ووثائقية وموسيقى مجانا، وأيضا عروض كوميدية، إضافة إلى أفلام رئيسية جديدة لم تعرض من قبل.

الحملة تستمر 10 أيام بهدف تسلية المشاهدين خلال فترة الحجر المنزلي وتوحيدهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، خاصة بعد الإجراءات الوقائية الصارمة التي اتخذتها معظم حكومات العالم، ومن ضمنها إغلاق دور السينما وتأجيل العديد من المهرجانات السينمائية كمهرجاني كان ونيويورك.

كما تهدف الحملة إلى تسليط الضوء على أهم الأفلام والمواهب الفنية الجديدة.

تأتي هذه الخطوة تزامنا مع إطلاق شركة "نتفليكس" مجموعة من المبادرات المجانية وإتاحة باقات متنوعة من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الأفلام الوثائقية مجانا للمشاهدين لمواجهة التحديات التي فرضها فيروس كورونا في جميع أرجاء العالم.