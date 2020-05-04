هند صبري تعوّض على محبيها بمفاجأتين

منذ قليل، كشفت الحسابات الرسمية لـ نتفليكس عبر مواقع التواصل عن انضمام الممثلة هند صبري الى عائلة المنصة الالكترونية وذلك بمسلسل كوميدي جديد تقوم ببطولته وتخوض من خلاله أول تجربة لها كمنتج منفذ من خلال شركتها الإنتاجية.

عن هذا المشروع، كتبت هند عبر حسابها على انستغرام: “أشعر بالحماسة والسعادة وأنا اشارككم خبر إنضمامي لعائلة نتفليكس. في عمل فني جديد يحمل رؤية جديدة متمركزة حول المرأة العربية. وخصوصًا انني وللمرة الأولى سأكون منتج منفذ لمسلسل عربي يعرض على نطاق عالمي”.

من جهة أخرى، كان من المفترض أن تطل “صبري” في رمضان 2020 بمسلسل يحمل عنوان “هجمة مرتدة” يجمعها مع الممثل أحمد عز، غير أنّ العمل الدرامي جُمّد بسبب أزمة كورونا التي ضربت العالم وأغلقت الحدود البرية والجوية والبحرية.

إلا أن هند صبري ترفض الغياب في رمضان حيث أطلت في الساعات الماضية ببرنامج يحمل عنوان “مش مسلسل هند صبري” وذلك عبر قناتها على يوتيوب وعلى حساباتها الرسمية عبر مواقع التواصل في تعاونها الأوّل كمذيعة مع شركتي “طيّارة” و”رايم برودكشنز”.