خاص- دانييلا رحمة غيرت جلدها في رمضان

استطاعت الممثلة دانييلا رحمة ان تلفت الانظار اليها بدور “مايا” في مسلسل “أولاد آدم” الذي يعرض عبر شاشة MTV اللبنانية ويضم نخبة من النجوم هم ماغي بو غصن، مكسيم خليل وقيس الشيخ نجيب، ندى أبو فرحات، كارول عبود، طلال الجردي وغيرهم، تأليف رامي كوسا وإخراج المخرج الليث حجو. انتاج شركة ايغل فيلمز.

وعلى الرغم من عرض عدد قليل من الحلقات، إلا ان شخصية “مايا” بدأت تتكشف قليلاً للمشاهدين الذين تفاجأوا بأداء دانييلا للدور حيث بدت متمكنة بطريقة كلامها الشعبي خاصة ان الدور يتطلب منها تبديل جلدها لأن مايا ابنة “حي شعبي”، ما ذكرنا بدورها في مسلسل “تانغو” حيث خطفت الأنظار بطبيعتها وطلتها وطريقة أدائها.

ولمعرفة رأي الجمهور بدور “مايا”، استفتى موقع “الخليج 365” القراء بسؤال “هل اعجبكم دور دانييلا رحمة المختلف في مسلسل “أولاد آدم؟”.

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أتت النتيجة 67% جداً و33% قليلاً وذلك بعدما صوت أكثر من أربعة آلاف متابع خلال 24 ساعة عبر ستوري “الخليج 365” على انستغرام.

أداء دانييلا رحمة لفت أنظار الاعلامية باتريسيا هاشم التي أكدت في تغريدة “انا مغرمة بأداء دانييلا رحمة السنة ونقطة”. وتغريدة أخرى جاء فيها: “فاجأتني دانييلا بدورها في “أولاد آدم” أولاً بسبب الطلاقة في الحكي وبالعربي وبالشعبي، ثانياً حقيقية بتأدية الدور”. خاتمة بالقول: “عيني عليكِ حتى أخر رمضان”.

أيضاً تطل دانييلا رحمة خلال شهر رمضان بمسلسل “العودة” بعرضه الثاني عبر محطة LBCI ومحطة Mbc Persia وذلك بعدما حقق المسلسل نجاحاً كبيراً في عرضه الاول على شاشة mbc4 على مدار ثلاثة أشهر، المسلسل أنتجته شركة ايغل فيلمز للمنتج جمال سنان، للمخرج إيلي السمعان، تأليف رائد أبو عجرم، ومعالجة طارق سويد ويضم نخبة من الممثلين.