May 04, 2020
استذكرت الفنانة اليسا النجمة العالمية داليدا التي توفيت عن عمر 53 عاماً في الثالث من أيار 1987.
بهذه المناسبة، نشرت إليسا أغنية “حلوة يا بلدي” التي سبق وأصدرتها عام 2014 بصوتها ولكن ضمن توزيع ورؤية جديدين. وكتبت اليسا: “33 سنة داليدا، يا لها من أسطورة! الحياة كانت صعبة عليك لكن موهبتك ومهنتك أكبر بكثير من أي حزن مررت به، سوف نتذكر دائمًا، ملكة النيل وجمال الشرق”.
ورحلت داليدا عن عالمنا في 3 مايو 1987، بعدما تناولت كمية كبيرة من الحبوب المنومة، وتركت رسالة تقول فيها: “سامحوني الحياة لم تعد تحتمل”.
من جهة أخرى، احتفلت إليسا في الساعات الماضية بتسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح وذلك بعدما كان فيروس كورونا قد لعب دوراً في تأخير التسجيل قليلاً بسبب التعبئة العامة في البلد.
كانت هذه تفاصيل خبر هكذا أحيت اليسا ذكرى ملكة النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.