هكذا أحيت اليسا ذكرى ملكة النيل

استذكرت الفنانة اليسا النجمة العالمية داليدا التي توفيت عن عمر 53 عاماً في الثالث من أيار 1987.

بهذه المناسبة، نشرت إليسا أغنية “حلوة يا بلدي” التي سبق وأصدرتها عام 2014 بصوتها ولكن ضمن توزيع ورؤية جديدين. وكتبت اليسا: “33 سنة داليدا، يا لها من أسطورة! الحياة كانت صعبة عليك لكن موهبتك ومهنتك أكبر بكثير من أي حزن مررت به، سوف نتذكر دائمًا، ملكة النيل وجمال الشرق”.

ورحلت داليدا عن عالمنا في 3 مايو 1987، بعدما تناولت كمية كبيرة من الحبوب المنومة، وتركت رسالة تقول فيها: “سامحوني الحياة لم تعد تحتمل”.

من جهة أخرى، احتفلت ​إليسا في الساعات الماضية بتسجيل الأغنية الأخيرة من الألبوم، ليصبح جاهزاً للطرح وذلك بعدما كان فيروس كورونا قد لعب دوراً في تأخير التسجيل قليلاً بسبب التعبئة العامة في البلد.