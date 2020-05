كايلي جينر خائفة بعد إصابة أحد أفراد العائلة بكورونا

عبّرت نجمة تلفزيون الواقع كايلي جينر عن مخاوفها بعد معرفتها بأن أحد الأشخاص القريبين منها مصاب بفيروس كورونا المستجد.

كايلي لم تكشف هوية الشخص المُصاب بالفيروس، لكنها أكدت أنها مرعوبة من فكرة ان يكون شخصاً قريباً من العائلة مصاب بكورونا وذلك خلال الاعلان الجديد لبرنامج KUWTK أو keep up with the kardashians.

نذكر أن كايلي كانت قد وجهت رسالة تهنئة لحبيبها النجم ترافيس سكوت بمناسبة عيد ميلاده الـ28، حيث عبّرت من خلالها عن حبها له.