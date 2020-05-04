هشام سليم.. هذه صور ابنته المتحولة جنسيًا والجمهور يعلق!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يتصدر الفنان المصري هشام سليم، 62 عامًا، حديث الجمهور عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصريحاته الجريئة والمفاجئة في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، عندما أعلن أن ابنته نورا متحولة جنسيا إلى ذكر وأصبح اسمها نور.

وقال هشام سليم: "بنتي نورا بقت ابني نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا إنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

هذا التصريح دفع الجمهور للبحث عن صور تتعلق بابنته، فعثروا في بداية الأمر على صورة لنورا التي أصبحت نور، وظهرت ملامحها شبيهة بالرجل لا بالأنثى بعكس كل من شقيقتيْها الصغيرتين، ثم بدأت تتوالى الصور الخاصة بابنة الفنان عبر السوشال ميديا.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يشارك هشام سليم الجمهور بطبيعة حالة ابنته، حيث نشر من قبل صورة له معها تجمعهما، معلقا عليها "أيوة دي بنتي اتولدت كدة والحمد لله على كل شيء".

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وتابع هشام سليم، فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.

وأوضح سليم أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونها على استكمال حياته كولد الآن، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة قائلاً: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".

تصريحات الفنان المفاجئة تحولت لمادة دسمة بين تعليقات المتابعين، وتباينت ردود الفعل حولها وإن كان العديد من المعلقين قد انتقدوا الفنان لأنه كشف هذه الأسرار الخاصة للجمهور، في ظل أنها لا تفيدهم، وكذلك احترامًا لابنته حتى لا تتعرض لأية مضايقات أو كلمات جارحة، في مقابل ذلك تعاطف آخرون مع الفنان وابنته خاصة وأن هذا الأمر خارج عن إرادتهما وفق قولهم.