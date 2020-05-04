الأحداث تنقلب في "النهاية" ويوسف الشريف يتحول لخارق ومدمر! (فيديو)

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انقلبت الأحداث رأسًا على عقب في مسلسل "النهاية" الذي أصبح حديث الجمهور بعد عرض الحلقة العاشرة، حتى تصدر محركات البحث خلال الساعات الماضية.

وشهدت الحلقة العاشرة من المسلسل، خضوع "الروبوت زين" الذي يلعب دوره يوسف الشريف، للتحقيق من قبل المسؤولين عن "إنيرجيكو"، ثم يتم نسخة جديدة من وعيه.

وبعد تحميل الوعي للروبوت زين، تحدث مشكلة في الذكريات، حيث يسترجع الأخير، مجموعة من الذكريات المختلفة بين "الروبوت زين" والمهندس زين الحقيقي وتمر كشريط سينمائي سريع.

ومن ضمن الذكريات التي استرجعها الروبوت، حدوث ثورة في الماضي من البشر ضد "الروبوتات"، قام البشر على إثرها بقتل أي روبوت يرونه في الشارع، بعد انتشارهم بصورة كبيرة وشكلوا خطرًا على البشرية.

ومع كل الذكريات التي رآها الروبوت زين أثناء تقييده، عاد إلى وعيه ثم انقلبت عيناه وتحول إلى إنسان آلي خارق ومدمر لا يستطيع أحد الوقوف أمامه، حيث يبدو أنه يريد الانتقام مما رآه من وحشية البشر ضد الروبوتات.

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وعلى الجانب الآخر، يواصل المهندس زين الحقيقي "يوسف الشريف" عمله في تكتل الواحة، بينما يحاول الاتصال بزوجته "ناهد السباعي" للاطمئنان عليها، وهو في الحقيقة لا يتحدث معها بل يتواصل مع برنامج يقلد صوت وصورة زوجته، الأمر الذي اخترعه المسؤولون في تكتل الواحة، حتى يشعر المهندس زين بالاطمئنان لهم، ويستمر في عمله معهم دون مشكلات.

وتفاعل الجمهور مع أحداث مسلسل "النهاية"، مؤكدين أن الأحداث أصبحت شيقة أكثر، والحلقات القادمة ستشهد المزيد من المتعة والإثارة، بعدما تحول الروبوت زين لإنسان خارق ومدمر.

يذكر أن مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف، وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي، ويشارك في بطولته عمرو عبد الجليل، وأحمد وفيق، وسهر الصايغ، وناهد السباعي، ومحمود الليثي، وسوسن بدر.

وكان مسلسل "النهاية" قد أثار ضجة واسعة وصلت إلى اعتراض الاحتلال الإسرائيلي على فكرة تحرير القدس كما جاء في الأحداث وأصدرت حكومة إسرائيل بيانًا يصف فيه المسلسل بأنه لا يليق.

ومن جانبه خرج السيناريست المصري عمرو سمير عاطف، مؤلف مسلسل "النهاية"، عن صمته، للرد على احتجاج وزارة الخارجية الإسرائيلية قائلًا: "في الحقيقة لم أتوقع ما حدث، ومتعجب من بيان إسرائيل، خصوصًا إننا غير معنيين على الإطلاق برد فعل، إحنا بنعمل عمل فني، والرد عليه المفروض يكون بعمل فني".