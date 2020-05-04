ياسمين عبد العزيز مصدومة في "ونحب تاني ليه" ومفاجأة تعيدها لطليقها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدر مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز، محركات البحث خلال الساعات الماضية، بعد سلسلة من الأحداث القوية والصادمة في الحلقة العاشرة التي عرضت أمس الأحد.

وكشفت أحداث الحلقة العاشرة عن صدفة نادرة تعرضت لها ياسمين عبد العزيز "غالية" التي وقعت في حب كريم فهمي "مراد"، بعدما اكتشفت أنه كان مرتبطًا بصديقتها المقربة تارا عماد "يسرا".

وقررت ياسمين "غالية" الابتعاد عن كريم فهمي "مراد"، حتى تحافظ على علاقتها بصديقتها، التي تريد العودة إليه، بعدما قامت بفسخ خطوبتهما، إلا أنه لا يشاركها نفس الرغبة.

واعترفت ياسمين عبد العزيز لكريم فهمي، بسبب اتخاذها قرار الابتعاد عنه، رغم أنها كانت سعيدة جدًا في الأيام الماضية معه، وأكدت أنها لا يمكن أن تصارح صديقتها التي لا تعرف حتى الآن، أن خطيبها السابق هو نفس الشخص الذي تحبه "غالية".

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وعلى الجانب الآخر، تواصل سوسن بدر والدة ياسمين عبد العزيز، صد عماد رشاد الذي يحاول إيقاعها في حبه، رغم علمه بأنها تكره الرجال بشدة، حتى بدأت بالفعل الإعجاب به وبمغازلته الدائمة لها.

وتلقت ياسمين عبد العزيز عرضًا لعمل ديكورات في فيلم جديد، وعندما ذهبت لعقد جلسة مع المنتج ومخرج العمل، صدمة جديدة، حيث اكتشفت أن المخرج هو طليقها شريف منير "عبد الله"، لتنتهي الحلقة وهي في رد فعل صادم.

وانهالت تعليقات المتابعين على الحلقة العاشرة، وتعاطف كثيرون مع شخصية "غالية" التي تعاني من سوء الحظ، بعدما وجدت الحب الحقيقي مع "مراد"، تكتشف أن صديقتها كانت مرتبطة به وتريد العودة له.

يذكر أنه بمجرد عرض الحلقات الأولى من مسلسل "ونحب تاني ليه"، ربط الجمهور بين العمل وبين ما حدث لياسمين عبد العزيز في الواقع، بعد طلاقها من رجل الأعمال محمد حلاوة، ودخولها في علاقة جديدة مع الفنان أحمد العوضي، الذي قام بإعلان زواجه منها أمس عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك".

مسلسل "ونحب تاني ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمي، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغني، تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.