شيماء سيف وزوجها يحتفلان بذكرى عقد قرانهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
احتفلت الفنانة شيماء سيف، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، بعامين على عقد قرانها على المنتج محمد كارتر، والذي وافق 4 مايو 2018.
ونشرت "شيماء" صورة من عقد القران، وعلقت: "عدت سنتين يا كركور، وعقبال سنين كتير بإذن الله".
فيما نشر "كاتر" عبر حسابه بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بزوجته من أمام برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس، وعلق: "كل سنة وإنتِ طيبة يا شوش، سنتين على كتب كتابنا، ربنا يجعل أيامنا كلها حلوة وقمرة زيك".
واحتفلت شيماء بزفافها على "كارتر" في أكتوبر 2018، بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وسط حضور نخبة كبيرة من نجوم الفن.
من ناحية أخرى، تشارك "شيماء" في بطولة فيلم "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، وهو من بطولة كريم عبدالعزيز، دينا الشربيني، ماجد الكدواني، محمد ثروت، وعدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندي.
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